Parma | Liverani | «Contento per i giocatori | la mia società mi ha chiesto…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il tecnico delFabioha parlato ai microfoni di Sky Spor dopo la vittoria dei gialloblu per 2-1 sul campo del Genoa Il tecnico delFabioha parlato ai microfoni di Sky Spor dopo la vittoria dei gialloblu per 2-1 sul campo del Genoa. RISULTATO – «Io ho detto che questa squadra ha tantissime potenzialità, con tantiche possono giocare titolari. È un gruppo formato dache negli ultimi due anni hanno trascinato la squadra alla salvezza. Sono felice per idi questo risultato». CRITICHE – «Non credo di aver criticato la mia squadra. Ho detto che con la Roma c’era grande differenza. Ilaveva bisogno di ritrovare questa cattiverai agonistica. Lami ha chiesto di arrivare ...