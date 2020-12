“Paralizzato dal Covid”. Claudio Baglioni, il triste annuncio poco fa (Di lunedì 30 novembre 2020) Claudio Baglioni è tornato sulla scena musicale a sette anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, con “In questa storia che è la mia”. Un progetto discografico a cui tiene in modo particolare e che temeva di non riuscire a portare a termine. Come ha spiegato lo stesso Baglioni in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’AdnKronos, il lockdown, dal punto di vista artistico, lo ha completamente bloccato. “Chiaramente dal punto di vista dei concerti mi sono fermato ma anche dal punto di vista della composizione mi sono paralizzato. Sono stato fermo 3-4 mesi senza fare niente. Ho pensato che non avrei finito nemmeno questo disco. Poi invece ho ricominciato a lavorarci e l’abbiamo portato a termine”, ha spiegato l’artista che ha poi ritrovato le idee artistiche per concludere il nuovo lavoro che i fan aspettavano con ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 novembre 2020)è tornato sulla scena musicale a sette anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, con “In questa storia che è la mia”. Un progetto discografico a cui tiene in modo particolare e che temeva di non riuscire a portare a termine. Come ha spiegato lo stessoin un’intervista rilasciata ai microfoni dell’AdnKronos, il lockdown, dal punto di vista artistico, lo ha completamente bloccato. “Chiaramente dal punto di vista dei concerti mi sono fermato ma anche dal punto di vista della composizione mi sono paralizzato. Sono stato fermo 3-4 mesi senza fare niente. Ho pensato che non avrei finito nemmeno questo disco. Poi invece ho ricominciato a lavorarci e l’abbiamo portato a termine”, ha spiegato l’artista che ha poi ritrovato le idee artistiche per concludere il nuovo lavoro che i fan aspettavano con ...

