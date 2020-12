“Papà non litigare” la letterina del bimbo prima del femminicidio di Pordenone (Di lunedì 30 novembre 2020) . La lettera è stata rinvenuta dagli inquirenti nella casa di Roverdo in Piano in cui Giuseppe Forciniti ha assassinato la compagna Aurelia Laurenti ed è finta agli atti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Pordenone. Si tratta di poche righe in cui il piccolo di fatto è consapevole delle tensioni in casa e chiede al padre di “non litigare”. Alla notizia che Giuseppe Forciniti aveva assassinato la compagna Aurelia Laurenti nella loro abitazione di Roverdo in Piano (Pordenone) tantissimi tra vicini e conoscenti si sono detti sconvolti e increduli perché mai avrebbero pensato a qualcosa del genere in una coppia che appariva affiatata ma in realtà che qualcosa non andasse e che i rapporti tra i due fossero in crisi negli ultimi tempi lo testimoniano i genitori della vittima ma anche una letterina scritta al papà ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 30 novembre 2020) . La lettera è stata rinvenuta dagli inquirenti nella casa di Roverdo in Piano in cui Giuseppe Forciniti ha assassinato la compagna Aurelia Laurenti ed è finta agli atti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di. Si tratta di poche righe in cui il piccolo di fatto è consapevole delle tensioni in casa e chiede al padre di “non. Alla notizia che Giuseppe Forciniti aveva assassinato la compagna Aurelia Laurenti nella loro abitazione di Roverdo in Piano () tantissimi tra vicini e conoscenti si sono detti sconvolti e increduli perché mai avrebbero pensato a qualcosa del genere in una coppia che appariva affiatata ma in realtà che qualcosa non andasse e che i rapporti tra i due fossero in crisi negli ultimi tempi lo testimoniano i genitori della vittima ma anche unascritta al papà ...

