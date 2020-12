Papà diviso dai figli causa Covid | il dolce saluto dalla finestra in una foto scattata dalla compagna

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ladell’uomo ha immortalato ilmomento in cui padre e, lontani, si salutanoUn padre e i suoiseparati dal, una storia assai comune in questo periodo storico e quella che vi raccontiamo è la storia di una famiglia di Roma, che, proprio come altre, ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.