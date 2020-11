Paolo Fox | oroscopo 2021 segno per segno

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 novembre 2020) Finalmente si sta per chiudere questo orrendo 2020 e come ogni anno arriva puntuale l’diFox. Il famosissimo astrologo a dicembre 2019 aveva prospettato un 2020 vantaggioso per viaggi e spostamenti per diversi segni, ma sappiamo tutti cosa è successo. Questo gli è costato una bacchettata di Luciana Littizzetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it AKA BitchyF (@biccy.it)ne però non si è arreso ed è tornato con le previsioni per i prossimi 12 mesi. Direttamente da Il Corriere Fox ha messo in guardia tutti dicendo che quello che ci aspetta sarà un anno non facilissimo. “Posso dire che sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario,della rivoluzione e del caos ma anche di ...