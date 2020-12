Paolo Brosio sbotta: “La messa di Natale alle 22? La Cei prona al governo, rinnega i valori cristiani. Ora i virologi dicono anche quando pregare?” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ormai la Cei è sempre prona di fronte a qualsiasi richiesta del governo e questo non è un bel segnale. Non ci si può trincerare sempre dietro le sciagure e i morti e rinnegare i valori cristiani! La messa di mezzanotte non ce la possono rubare, se ce la rubano, vorrà dire che i 5 Stelle, che sono già in picchiata, perderanno anche i voti dei cattolici del Pd”. Così tuona Paolo Brosio in un’intervista all’Adnkronos sulle polemiche che si sono scatenate dopo l’ipotesi di un eventuale spostamento della messa di Natale alle 22 a causa del coprifuoco anti Covid. ”Questo governo ormai, in nome di un tecnicismo esasperato limita le anche le libertà religiose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ormai la Cei è sempredi fronte a qualsiasi richiesta dele questo non è un bel segnale. Non ci si può trincerare sempre dietro le sciagure e i morti ere i! Ladi mezzanotte non ce la possono rubare, se ce la rubano, vorrà dire che i 5 Stelle, che sono già in picchiata, perderannoi voti dei cattolici del Pd”. Così tuonain un’intervista all’Adnkronos sulle polemiche che si sono scatenate dopo l’ipotesi di un eventuale spostamento delladi22 a causa del coprifuoco anti Covid. ”Questoormai, in nome di un tecnicismo esasperato limita lele libertà religiose ...

