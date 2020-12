Paola Saluzzi | che fine ha fatto | età | altezza | peso | ex marito | secondo marito collega | dove lavora

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il suo esordio in Rai risale al 1987 nel programma Viaggio intorno all’uomo di Sergio Zavoli. Poi dal 1989 al 1990ha ricoperto il ruolo d’inviata in Sereno Variabile. Il suo percorso professionale, agli inizi, si è improntato sullo sport. Per tre anni, ad esempio, ha collaborato per i telegiornali sportivi di Telemontecarlo e nel 1992 è stata l’inviata delle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1993, insieme ad una giovanissima Alessia Marcuzzi, ha vestito i panni di valletta ne Il gioco dell’oca: condotto da Gigi Sabatini. Due anni dopoè passata a Mediaset,ha presentato melte di trasmissioni. La ricordiamo in Giorno per giorno con Alessandro Cecchi Paone, su Unomattina con Luca Giurato ma anche come attrice in Casa Vianello per poi trasferirsi su Sky e ...