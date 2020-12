Palinsesti Gennaio 2021 Canale 5 | tutti i titoli del nuovo anno in prime time

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 novembre 2020) Cosa vedremo dasu5? Le anticipazioni questa volta sono ufficiali visto che pochi minuti fa Publitalia ha pubblicato i listini della prossima stagione televisiva. Per cui possiamo raccontarvi come sarà la tv del 2012 su Mediaset, in particolare ci concentriamo in questo articolo sulla prima serata di5. Arrivano le conferme, come C’è posta per te e il Grande Fratello VIP 5 ma anche le novità, come ad esempio Daydreamer che torna in prima serata dopo l’esperimento di questo autunno. Confermate anche le voci che volevano Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei famosi. Il reality andrà in onda in primavera alla fine del Grande Fratello VIP 5 sempre al lunedì sera quindi. Ma vediamo nel dettaglio quella che sarà la programmazione giorno per giorno da ...