Palermo-Monopoli | i rosanero ritrovano se stessi | bel gioco e tre gol | Scienza e i suoi travolti

(Di lunedì 30 novembre 2020) "Ilstavolta non ha... imprevisti. Bele tre gol,travolto".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla quarta vittoria stagionale della formazione siciliana. Tre punti d'oro quelli racimolati tra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" contro il. La prova della verità per i, che si sono abbondantemente riscattati contro la squadra di, dominando un match dalla tela tattica ben diverso da quello del turno precedente.Sono bastati quattro giorni a mister Roberto Boscaglia per ritrovare il miglior. "Quattro giorni di severa analisi psicologica, perché solo così si può giustificare la metamorfosi di una squadra che dopo sette giorni di riposo aveva passeggiato e perso contro la ...