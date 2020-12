Pagelle Torino Sampdoria: Belotti decisivo come sempre, Candreva in grande spolvero VOTI (Di lunedì 30 novembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Torino Sampdoria Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Sampdoria, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Belotti, Candreva FLOP: Augello, Linetty VOTI Torino – Sirigu 5.5; Lyanco 6, Bremer 5.5, Rodriguez 5.5 (70? Verdi 6); Singo 6.5, Meité 6.5, Rincon 5, Linetty 5, Ansaldi 5.5 (70? Murru ng); Belotti 7, Zaza 5. Sampdoria – Audero 7; Bereszynski 6, Ferrari 5.5, Yoshida 5.5 (45? Tonelli 5.5), Augello 5; Candreva 7, Thorsby 6, Ekdal 5.5 (45? Adrien Silva 5.5), Jankto 5.5 (45? Damsgaard 6); Verre 5 (45? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Augello, Linetty– Sirigu 5.5; Lyanco 6, Bremer 5.5, Rodriguez 5.5 (70? Verdi 6); Singo 6.5, Meité 6.5, Rincon 5, Linetty 5, Ansaldi 5.5 (70? Murru ng);7, Zaza 5.– Audero 7; Bereszynski 6, Ferrari 5.5, Yoshida 5.5 (45? Tonelli 5.5), Augello 5;7, Thorsby 6, Ekdal 5.5 (45? Adrien Silva 5.5), Jankto 5.5 (45? Damsgaard 6); Verre 5 (45? ...

