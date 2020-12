**Ostia: Federica Angeli, 'contenta ma reato è prescritto, giustizia ha perso'** (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il reato è ormai prescritto, quindi la giustizia ha perso. Un anno di carcere in primo grado dopo 7 anni e mezzo di lotta sono il fallimento della giustizia. Io sono comunque contenta di aver superato la paura del clan Spada e di averlo trascinato in un'aula di tribunale". A scriverlo su Twitter è Federica Angeli, commentando la notizia della condanna di Armando Spada ad un anno di carcere per le minacce di morte nei suoi confronti. "C'è poco da gioire di fronte a un reato prescritto -ribadisce la giornalista in un tweet successivo- Comunque andiamo avanti...anche perché indietro non si può tornare". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Ilè ormai, quindi laha. Un anno di carcere in primo grado dopo 7 anni e mezzo di lotta sono il fallimento della. Io sono comunquedi aver superato la paura del clan Spada e di averlo trascinato in un'aula di tribunale". A scriverlo su Twitter è, commentando la notizia della condanna di Armando Spada ad un anno di carcere per le minacce di morte nei suoi confronti. "C'è poco da gioire di fronte a un-ribadisce la giornalista in un tweet successivo- Comunque andiamo avanti...anche perché indietro non si può tornare".

