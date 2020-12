Oroscopo Dicembre 2020 | previsioni per Sagittario e Capricorno

Leggi su giornal

(Di lunedì 30 novembre 2020) Con il 2021 oramai alle porte, è quasi il tempo di trarre le prime conclusioni personali, e fare una sorta di bilancio di un’anno piuttosto particolare, complesso e per molti problematico, principalmente a causa del cornavirus che per gran parte delha condizionato la vita di tutti noi.rappresenta quindi la possibile “luce in fondo al tunnel” in un periodo indimenticabile ma non per motivazioni positive, e sebbene Natale sia alle porte, questo mese può regalarci ancora qualche sorpresa, magari non per forza negativa.rappresenterà l’inizio di una sorta di rinascita emotiva, rendendovi particolarmente ricettivi e sensibili, ma anche decisamente affascinanti, indifferentemente dal vostro status di single o impegnati: fin dai primi giorni del mese potrete dedicarvi a passare del tempo ...