Operazioni anti-covid a Roma nel weekend | e si attende il nuovo DPCM

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 novembre 2020), tra chiusure e interventiassembramento nel: in centinaia in strada dal centro al litorale, con pattuglie per far disperere folle in piazza di San Calisto a Trastevere, transenne, sanzioni per ragazzi sorpresi a bere presso i locali oltre la soglia delle 18. Chiusure nel Rione Monti e al Pigneto, ai Parioli, interventi Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano: 300 circa i controlli tra venerdì e sabato, e circa 20 le ventina le attività sanzionate per il mancato rispetto delle normecon decine di irregolarità rilevate per spostamenti oltre le ore 22 senza giustificato motivo. Sanzioni a, mentre siilSanzioni ...