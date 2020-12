Oltre 1,2 milioni di casi e 19mila morti, ecco il bilancio (provvisorio) della seconda ondata (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - La metà dei decessi, il quadruplo dei casi. Si può sintetizzare così il confronto (provvisorio) tra la seconda ondata ancora in corso in Italia e la prima ondata, iniziata a febbraio. Ulteriore conferma che i casi reali in quei drammatici mesi a cavallo tra inverno e primavera erano molti di più di quelli registrati, a meno di non voler inseguire improbabili teorie su un virus "cambiato". Ma quando è iniziata la seconda ondata? Difficile stabilire una data: gli esperti hanno osservato un primo rialzo rispetto alla calma piatta estiva ad agosto, ma fino a settembre compreso, pur essendo saliti da circa 200 a 500 i casi giornalieri, i contagi erano ampiamente sotto controllo. E' all'inizio di ottobre che la curva si impenna ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - La metà dei decessi, il quadruplo dei. Si può sintetizzare così il confronto () tra laancora in corso in Italia e la prima, iniziata a febbraio. Ulteriore conferma che ireali in quei drammatici mesi a cavallo tra inverno e primavera erano molti di più di quelli registrati, a meno di non voler inseguire improbabili teorie su un virus "cambiato". Ma quando è iniziata la? Difficile stabilire una data: gli esperti hanno osservato un primo rialzo rispetto alla calma piatta estiva ad agosto, ma fino a settembre compreso, pur essendo saliti da circa 200 a 500 igiornalieri, i contagi erano ampiamente sotto controllo. E' all'inizio di ottobre che la curva si impenna ...

