Ogni Mattina, test dell’Amorometro su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (Di lunedì 30 novembre 2020) Adriana Volpe ospita la coppia vip Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, sono stati ospiti del programma di TV8 ‘Ogni Mattina‘. Il loro amore e la loro complicità è stata testata in diretta dal cosiddetto “Amorometro“, ecco com’è andata. CONDUZIONE A DISTANZA La conduttrice del programma “Ogni Mattina” che va in onda in diretta su TV8, oggi 30 novembre, non era presente in studio. Adriana Volpe si trova a casa in quanto è stata in contatto con Giovanni Ciacci, risultato positivo tre giorni fa al tampone del Covid-19. La Volpe ha quindi condotto da casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci) Nella puntata, tra gli ospiti di oggi, c’erano anche Clizia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Adriana Volpe ospita la coppia vip, sono stati ospiti del programma di TV8 ‘‘. Il loro amore e la loro complicità è stataata in diretta dal cosiddetto “Amorometro“, ecco com’è andata. CONDUZIONE A DISTANZA La conduttrice del programma “” che va in onda in diretta su TV8, oggi 30 novembre, non era presente in studio. Adriana Volpe si trova a casa in quanto è stata in contatto con Giovanni Ciacci, risultato positivo tre giorni fa al tampone del Covid-19. La Volpe ha quindi condotto da casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci) Nella puntata, tra gli ospiti di oggi, c’erano anche...

ZZiliani : Se siete d'accordo, ogni lunedì mattina manderemo, a cominciare da oggi, un pro memoria alla beneamata (si fa per d… - Silente_1 : RT @ZZiliani: (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME-FARSA DI… - Mimmo2607 : RT @ZZiliani: (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME-FARSA DI… - Gaiawinner07 : RT @ZZiliani: (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME-FARSA DI… - AndryDipi92 : RT @ZZiliani: (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME-FARSA DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni Mattina HTTP/1.1 Server Too Busy