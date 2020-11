Ogni Mattina su Tv8: Alessio Viola e Adriana Volpe conducono da casa dal 30 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Ogni Mattina su Tv8 dal 30 novembre Alessio Viola e Adriana Volpe da casa, Ciacci positivo al Covid-19 Il morning show di Tv8 Ogni Mattina prende una piega ancor più “casalinga”. Da lunedì 30 novembre e per qualche giorno, Adriana Volpe e Alessio Viola condurranno la trasmissione Ogni Mattina direttamente da casa. Il pubblico che alle 9:45 avrà acceso la tv se ne domanderà la ragione anche se in era Covid è facile immaginarlo visto che altri da Lilli Gruber a Myrta Merlino, ma anche Monica Giandotti di Uno Mattina, già altri lo hanno ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 30 novembre 2020)su Tv8 dal 30da, Ciacci positivo al Covid-19 Il morning show di Tv8prende una piega ancor più “linga”. Da lunedì 30e per qualche giorno,condurranno la trasmissionedirettamente da. Il pubblico che alle 9:45 avrà acceso la tv se ne domanderà la ragione anche se in era Covid è facile immaginarlo visto che altri da Lilli Gruber a Myrta Merlino, ma anche Monica Giandotti di Uno, già altri lo hanno ...

