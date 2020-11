Oblivion: trama, curiosità e cast del film con Tom Cruise (Di lunedì 30 novembre 2020) Appuntamento con la fantascienza lunedì 30 novembre alle 21.20 su Italia 1 che trasmette il film del 2013 Oblivion. Un mondo stremato da un’apocalisse terribile provocata da un’invasione aliena, pochi irriducibili terrestri che sorvegliano il pianeta oramai abbandonato dai terrestri, i misteriosi Scavengers, e una scenografia strepitosa: questo il punto di partenza della pellicola. Oblivion, trailer Oblivion, la trama Siamo nella seconda metà degli anni 2000. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno combattuto e vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata. In seguito alla devastazione, l’umanità è in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 30 novembre 2020) Appuntamento con la fantascienza lunedì 30 novembre alle 21.20 su Italia 1 che trasmette ildel 2013. Un mondo stremato da un’apocalisse terribile provocata da un’invasione aliena, pochi irriducibili terrestri che sorvegliano il pianeta oramai abbandonato dai terrestri, i misteriosi Scavengers, e una scenografia strepitosa: questo il punto di partenza della pellicola., trailer, laSiamo nella seconda metà degli anni 2000. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno combattuto e vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata. In seguito alla devastazione, l’umanità è in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi ...

zazoomblog : Oblivion trama e trailer del film in onda lunedì 30 novembre su Italia 1 - #Oblivion #trama #trailer #lunedì… - zazoomblog : Oblivion trama e trailer del film in onda lunedì 30 novembre su Italia 1 - #Oblivion #trama #trailer #lunedì - 23_tiny_wishes : Non gioco a Oblivion da non so quanto e sono triste perché non mi ha affatto preso come speravo. La trama è stupend… -

Ultime Notizie dalla rete : Oblivion trama Oblivion, trama e trailer del film in onda lunedì 30 novembre su Italia 1 Dituttounpop Oblivion, trama e trailer del film in onda lunedì 30 novembre su Italia 1

Oblivion film in onda stasera su Italia 1 lunedì 29 novembre 2020. Trama completa, cast, trailer ita, incassi. Dove in streaming online ...

Oblivion film in onda stasera su Italia 1 lunedì 29 novembre 2020. Trama completa, cast, trailer ita, incassi. Dove in streaming online ...