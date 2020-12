Oblivion | Tom Cruise e il retroscena della proposta di matrimonio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tome Joseph Kosinski stavano cercando delle location quando idearono la scenadidi. Mentre Tome Joseph Kosinski stavano cercando delle location per, vagliando la possibilità di girare alcune scene presso l'Empire State Building, hanno assistito a unadimolto particolare che ha ispirato una scena presente nel film.e Kosinski videro un uomo inginocchiato che stava chiedendo alla sua ragazza di sposarlo esattamente nello stesso punto in cui Jack Harper lo chiede a Julia nella pellicola. L'uomo aveva precedentemente messo l'anello di fidanzamento davanti al binocolo panoramico mentre la ragazza stava osservando New York. Nella celebre ...