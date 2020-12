Oblivion | la trama e il finale del film con Tom Cruise

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tomnon rinuncia mai ad una buona dose di fantascienza.infatti è und’azione ambientato in un futuro distopico, nel 2077, uscito nel 2013 con la regia di Joseph Kosinski e che lo vede protagonista nei panni di Jack Harper. Nel cast vediamo anche Morgan Freeman e Olga Kurylenko. Vediamo di cosa parla e come finisce il, in onda su Italia 1 lunedì 30 novembre 2020 alle ore 21:25. Tutto sul, cast e streaming LaSiamo nel 2077 e la Terra è stata devastata dalle radiazioni e da fenomeno meteorologici causati dalla distruzione della Luna e la conseguente invasione aliena, che a sua volta ha poi portato ad una guerra nucleare vinta dagli uomini contro gli alieni, detti Scavengers. Jack Harper è un tecnico ...