Nuovo Dpcm Natale, coprifuoco a Capodanno: l’annuncio di Boccia (Di lunedì 30 novembre 2020) Natale e Capodanno non fanno eccezione, nemmeno per il ricongiungimento tra parenti di Regioni diverse. La linea del governo è netta. Il prossimo Dpcm che avrà valenza anche per le festività natalizie, proporrà le stesse restrizioni viste finora. Compreso il coprifuoco, anche per Capodanno. Da dimenticare quindi cenoni e brindisi oltre le 22. La conferma è arrivata, seppur non ancora in maniera ufficiale, dal ministro Francesco Boccia, intervistato a Rainews 24: “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da fare: c’è da festeggiare il Capodanno? Si festeggia a casa”, precisa il ministro. Sulle contromisure adottate dal governo in vista delle festività: “C’è un confronto che andrà avanti – racconta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020)non fanno eccezione, nemmeno per il ricongiungimento tra parenti di Regioni diverse. La linea del governo è netta. Il prossimoche avrà valenza anche per le festività natalizie, proporrà le stesse restrizioni viste finora. Compreso il, anche per. Da dimenticare quindi cenoni e brindisi oltre le 22. La conferma è arrivata, seppur non ancora in maniera ufficiale, dal ministro Francesco, intervistato a Rainews 24: “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da fare: c’è da festeggiare il? Si festeggia a casa”, precisa il ministro. Sulle contromisure adottate dal governo in vista delle festività: “C’è un confronto che andrà avanti – racconta ...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Corriere : Il nuovo #Dpcm che #Conte dovrà firmare entro il 3 dicembre conterrà anche le regole per le festività ?? ?? Tra ess… - Il_Mezzogiorno : Nuovo Dpcm Natale, Boccia: “Coprifuoco anche a Capodanno” - ReiKashino : RT @IoGeorgiaLepore: Ipotesi di nuovo DPCM. I cinema e i teatri sono più pericolosi dei centri commerciali?? DAVVERO? #facciamorete per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm HTTP/1.1 Server Too Busy