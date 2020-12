Nuovo Dpcm, Natale blindato: spostamenti tra regioni vietati dal 19 dicembre al 10 gennaio (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Corriere : Il nuovo #Dpcm che #Conte dovrà firmare entro il 3 dicembre conterrà anche le regole per le festività ?? ?? Tra ess… - AriannaPioli : RT @fiera871123456: É quasi ufficiale ormai, divieto di spostamento fra regioni dal 18/19 dicembre. Perciò chi vuole trascorrere il Natale… - twolighteyes : Nuovo #Dpcm #Natale, le richieste delle regioni a @GiuseppeConteIT -