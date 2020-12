Nuovo Dpcm, Natale blindato: spostamenti tra regioni vietati dal 19 dicembre al 10 gennaio (Di lunedì 30 novembre 2020) Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle ultime... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 novembre 2020) Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle ultime...

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - GiovannaLoRe3 : Intanto ci si sposterebbe fino al 20 (ipotesi) quindi mancherebbero 5 gg al Natale, poi il divieto a che servirebb… - NImbus__22 : ATTENDO IL NUOVO DPCM come un bambino aspetta il natale.... Buongiornissimocaffè ?????? - LaStampa : L’esecutivo prepara il nuovo Dpcm: le richieste che arrivano dai governatori saranno respinte. Spunta l’ipotesi di… -