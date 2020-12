Nuovo Dpcm e docenti fuori regione: possibile stop spostamenti dal 19/20 dicembre. Regioni chiedono cambio (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel pomeriggio del 30 novembre lunga riunione tra Regioni in vista di quella di domattina convocata dal ministro Francesco Boccia, cui parteciperanno il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel pomeriggio del 30 novembre lunga riunione train vista di quella di domattina convocata dal ministro Francesco Boccia, cui parteciperanno il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. L'articolo .

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Corriere : Il nuovo #Dpcm che #Conte dovrà firmare entro il 3 dicembre conterrà anche le regole per le festività ?? ?? Tra ess… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Verso il nuovo Dpcm, Regioni discutono le richieste dei governatori. Zingaretti: “Riaprire tutto? Diabolico ripetere e… - Zio_Pise : RT @GGspecial: Sogno che la diretta in cui verrà annunciato il nuovo #Dpcm possa aprirsi con la canzone 'A Natale puoi' dello spot Bauli. P… -