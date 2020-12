Nuovo Dpcm dicembre, divieto di spostamenti tra regioni da Natale all’Epifania (Di lunedì 30 novembre 2020) Per gli italiani il Natale 2020 sarà diverso dal solito. I numeri legati alla pandemia in questi ultimi giorni sono in calo e la curva dei contagi da Covid-19 si sta stabilizzando. Risultati che fanno sperare e che sono frutto però di forti restrizioni. Restrizioni che ci accompagneranno anche per tutte le feste. Il Nuovo Dpcm di dicembre che entrerà in vigore a breve, porterà qualche piccola libertà in più, ma non si dovrà ripetere lo scenario di Ferragosto, altrimenti gli sforzi fatti sino ad oggi risulterebbero di Nuovo vani. Tra le novità del Nuovo Dpcm c’è quella legata agli spostamenti tra regioni. Il divieto di spostamento entrerà in vigore tra il 19 e il 20 dicembre e sarà valido fino al 6 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Per gli italiani il2020 sarà diverso dal solito. I numeri legati alla pandemia in questi ultimi giorni sono in calo e la curva dei contagi da Covid-19 si sta stabilizzando. Risultati che fanno sperare e che sono frutto però di forti restrizioni. Restrizioni che ci accompagneranno anche per tutte le feste. Ildiche entrerà in vigore a breve, porterà qualche piccola libertà in più, ma non si dovrà ripetere lo scenario di Ferragosto, altrimenti gli sforzi fatti sino ad oggi risulterebbero divani. Tra le novità delc’è quella legata aglitra. Ildi spostamento entrerà in vigore tra il 19 e il 20e sarà valido fino al 6 ...

