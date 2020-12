Nuovo Dpcm, dai ristoranti allo sci: le richieste delle regioni al governo (Di martedì 1 dicembre 2020) I governatori avanzano le loro proposte in vista del prossimo provvedimento anti-Covid: ristori per tutti i settori colpiti dalle chiusure, via libera a palestre e piscine nelle strutture ricettive, una task force per la scuola e più chiarezza sul passaggio da una fascia di rischio a un'altra. Toti: consentire gli spostamenti interregionali tra zone gialle Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) I governatori avanzano le loro proposte in vista del prossimo provvedimento anti-Covid: ristori per tutti i settori colpiti dalle chiusure, via libera a palestre e piscine nelle strutture ricettive, una task force per la scuola e più chiarezza sul passaggio da una fascia di rischio a un'altra. Toti: consentire gli spostamenti interregionali tra zone gialle

