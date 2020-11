Nuova Zelanda, 'vola' su un motoscafo sospeso per aria (Di lunedì 30 novembre 2020) Un motoscafo oscilla sospeso in aria grazie a un cavo che lo attacca a un ponte di ferro sul fiume Buller, in Nuova Zelanda. A bordo dell'imbarcazione c'è un uomo, protagonista di questa curiosa ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Unoscillaingrazie a un cavo che lo attacca a un ponte di ferro sul fiume Buller, in. A bordo dell'imbarcazione c'è un uomo, protagonista di questa curiosa ...

zazoomblog : Nuova Zelanda vola su un motoscafo sospeso per aria - #Nuova #Zelanda #motoscafo #sospeso - TOSADORIDANIELA : RT @ParticipioPart: Dall’Africa alla Siria, dalla Cina alla Nuova Zelanda, da Dubai agli Stati Uniti ed ovviamente Europa e Sud America, ha… - CG1606 : RT @perchetendenza: 'All Blacks': Perché prima di Argentina-Nuova Zelanda hanno eseguito la haka in omaggio a Diego Armando Maradona https… - 8sofia288 : @GiuseppeConteIT Presidente nel nuovo DPCM preveda chiusura frontiere. Ingressi consentiti solo con quarantena non… - Danila9631 : RT @ParticipioPart: Dall’Africa alla Siria, dalla Cina alla Nuova Zelanda, da Dubai agli Stati Uniti ed ovviamente Europa e Sud America, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda HTTP/1.1 Server Too Busy