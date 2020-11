Nuoro, tragedia per il maltempo: a Bitti tre morti e un disperso, famiglie evacuate (Di lunedì 30 novembre 2020) . Strade trasformate in fiumi per le forti piogge nel comune sardo. Tra le vittime una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco: “Quattro volte peggio del 2013”, quando in Sardegna morirono 19 persone. Ma il maltempo sta funestando tutta la regione, con numerose strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro. Tre morti e un dispersoa Bitti, in provincia di Nuoro, a causa del maltempo. Il comune, così come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento. Come riporta L’Unione Sarda, tra le vittime c’è una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco di Bitti Giuseppe ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 30 novembre 2020) . Strade trasformate in fiumi per le forti piogge nel comune sardo. Tra le vittime una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco: “Quattro volte peggio del 2013”, quando in Sardegna morirono 19 persone. Ma ilsta funestando tutta la regione, con numerose strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a. Tree un, in provincia di, a causa del. Il comune, così come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento. Come riporta L’Unione Sarda, tra le vittime c’è una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. Il sindaco diGiuseppe ...

