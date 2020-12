NOW TV e QLASH insieme nel mondo eSports

Leggi su digital-news

(Di lunedì 30 novembre 2020) NOW TV, il servizio in streaming targato Sky, e, annunciano la loro partnership nel. NOW TV è la prima piattaforma OTT ad investire nele sostenere l'evoluzione del gaming in Italia.NOW TV propone un’offerta ricca di contenuti live e on demand come lo sport, il cinema, le serie TV e gli show di Sky.è una delle principali organizzazioni mondiali dia cui è...