Novembre da record per le borse. Milano chiude il mese a + 23%. Il bitcoin “vede” i 20mila dollari (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiude un poco sotto tono ma Novembre è stato un mese da sogno per le borse. Per alcuni listini il mese migliore di sempre. La borsa di Milano, che pure oggi segna un calo dell’1,3%, ha guadagnato in Novembre il 23%, miglior risultato dal 1998. Londra con un più 13,6% registra il mese più ricco dal 1998. Francoforte ha guadagnato in 30 giorni quasi il 13%, Parigi più del 17%. A Wall Street un mese così non si era mai visto, l’indice industriale Dow Jones vicino a un + 10%, il Nasdaq sopra l’11%. Come si spiega questa euforia dei mercati? Due le ragioni principali. Da un lato le buone notizie dal fronte vaccini permettono di iniziare davvero ad ipotizzare un “dopo Covid” con tempistiche precise. Dall’altro si sono diradate le nubi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Siun poco sotto tono maè stato unda sogno per le. Per alcuni listini ilmigliore di sempre. La borsa di, che pure oggi segna un calo dell’1,3%, ha guadagnato inil 23%, miglior risultato dal 1998. Londra con un più 13,6% registra ilpiù ricco dal 1998. Francoforte ha guadagnato in 30 giorni quasi il 13%, Parigi più del 17%. A Wall Street uncosì non si era mai visto, l’indice industriale Dow Jones vicino a un + 10%, il Nasdaq sopra l’11%. Come si spiega questa euforia dei mercati? Due le ragioni principali. Da un lato le buone notizie dal fronte vaccini permettono di iniziare davvero ad ipotizzare un “dopo Covid” con tempistiche precise. Dall’altro si sono diradate le nubi ...

