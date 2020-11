"Non siete soli, lo Stato è al vostro fianco”. Gualtieri ai professionisti e alle imprese italiane (Di lunedì 30 novembre 2020) Sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato. Le stesse potranno godere della sospensione dei versamenti di ritenute, Iva e contributi previdenziali di dicembre. Proroga dei termini di rottamazione ter e saldo e stralcio e indennità di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, terme e spettacolo. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Ristori quater approvato nella notte in Consiglio dei ministri e che utilizza gli otto miliardi provenienti dallo scostamento di bilancio. Misure a sostegno delle categorie economiche colpite dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Nell’annunciarle, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rivolto un messaggio ai professionisti e alle imprese italiana: “Lo voglio ribadire con forza: non siete ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato. Le stesse potranno godere della sospensione dei versamenti di ritenute, Iva e contributi previdenziali di dicembre. Proroga dei termini di rottamazione ter e saldo e stralcio e indennità di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, terme e spettacolo. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Ristori quater approvato nella notte in Consiglio dei ministri e che utilizza gli otto miliardi provenienti dallo scostamento di bilancio. Misure a sostegno delle categorie economiche colpite dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Nell’annunciarle, il ministro dell’Economia, Roberto, ha rivolto un messaggio aiitaliana: “Lo voglio ribadire con forza: non...

Ultime Notizie dalla rete : Non siete "Non siete soli, lo Stato è al vostro fianco”. Gualtieri ai professionisti e alle imprese italiane L'HuffPost Ecco chi era Sammy, la giovane vittima dell'incidente a Vigonza

Il giovane lavorava come elettricista insieme con il papà Abdelmjid. In casa a Piazza Vecchia, in un appartamento al primo piano di un moderno condominio, amici e famigliari sono sconvolti ...

Zironelli: "Tante occasioni Non siamo stati fortunati"

Ovviamente, resta il dispiacere per il pareggio: "Potevamo far meglio in occasione del rigore fischiatoci contro ma quello è un fallo che ci può stare come non ci può stare, anche perché era trenta...

