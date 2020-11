Non si può spiegare Napoli-Roma 4-0 senza ricorrere al soprannaturale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020)è la più grande non guardata di sempre per quanto mi riguarda, mai come ieri sera ho scelto scientificamente di non guardarla, sostituendola con due puntate di The Crown, che non sarebbero andate da nessuna parte, per sempre disponibili, nei secoli dei secoli, più o meno quanto l’esistenza in vita di Elisabetta II. Non potevo sottopormi a un’altra ora e mezza di commozione indotta, fermo a guardare imbambolato di nuovo il simbolo dell’infinito che sostituisce la data di morte di Maradona. Diego è eterno, è vero, ma è incontestabilmente morto, ahinoi. In più avevo il terrore che quella maglia in omaggio all’Argentina trasformasse ilnel Pescara. Non ci avevate pensato? Buon per voi così l’avete guardata. Sono ateo, non credo, perciò immagino che Maradona al momento non si trovi da nessuna parte, come Bowie, come ...