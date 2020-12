“Non rispetto il minuto di silenzio per Maradona: era un violentatore” (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena, giocatrice del Viajes Interrias, prima dell’amichevole col Deportivo La Coruña, non ha osservato il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. Si è seduta e ha voltato le spalle. Poi ha spiegato il suo gesto alla testata Pontevedra Viva. Pochi giorni fa c’è stata la Giornata contro la violenza sulle donne e non è stato nessun gesto del genere. Se non è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime, non sono disposta a farlo io per un violentatore. Ho detto che mi sarei rifiutata di rispettare quel minuto di silenzio, che mi sarei seduta a terra di spalle. Per essere un giocatore devi essere una persona e avere dei valori al di là delle capacità tecniche e spettacolari come quelle che aveva. La sua squadra ha poi perso l’amichevole ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena, giocatrice del Viajes Interrias, prima dell’amichevole col Deportivo La Coruña, non ha osservato ildiper Diego Armando. Si è seduta e ha voltato le spalle. Poi ha spiegato il suo gesto alla testata Pontevedra Viva. Pochi giorni fa c’è stata la Giornata contro la violenza sulle donne e non è stato nessun gesto del genere. Se non è stato osservato undiper le vittime, non sono disposta a farlo io per un violentatore. Ho detto che mi sarei rifiutata di rispettare queldi, che mi sarei seduta a terra di spalle. Per essere un giocatore devi essere una persona e avere dei valori al di là delle capacità tecniche e spettacolari come quelle che aveva. La sua squadra ha poi perso l’amichevole ...

