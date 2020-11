Non proprio impermeabili gli iPhone? Multa ad Apple per 10 milioni da AGCM (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli iPhone sono davvero impermeabili e dunque i consumatori possono utilizzarli in acqua con ben poche precauzioni? Una Multa ad Apple inferta sia alla divisione internazionale che quella italiana del brand è stata appena sancita dalla nostra AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In pratica l’azienda di Cupertino sarebbe accusata di pratica commerciale scorretta proprio per la specifica caratteristica dei melafonini. Di cosa si sarebbe resa colpevole Apple? Diversi modelli delle ultime generazioni di iPhone (tra cui l’iPhone Plus, l’iPhone XR, l’iPhone XS, XS Max e ancora l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro e Pro Max) sarebbero stati ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Glisono davveroe dunque i consumatori possono utilizzarli in acqua con ben poche precauzioni? Unaadinferta sia alla divisione internazionale che quella italiana del brand è stata appena sancita dalla nostra, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In pratica l’azienda di Cupertino sarebbe accusata di pratica commerciale scorrettaper la specifica caratteristica dei melafonini. Di cosa si sarebbe resa colpevole? Diversi modelli delle ultime generazioni di(tra cui l’Plus, l’XR, l’XS, XS Max e ancora l’11, l’11 Pro e Pro Max) sarebbero stati ...

