Non lo vedremo più in tv, si ritira dalle scene: ecco il motivo (Di lunedì 30 novembre 2020) Non lo vedremo più in tv, si ritira dalle scene: Roberto Bolle annuncia la fine della sua carriera e spiega il motivo Lo ha dichiarato direttamente in prima persona, non lasciando spazio a dubbi o errate indiscrezioni. Il grande ballerino, intervistato a Sky Tg24 ha annunciato che presto si ritirerà dalle scene. Roberto Bolle è uno dei talenti più noti nel settore dello spettacolo e della cultura italiana. E' stato il primo ballerino ad esibirsi come ètoile del Teatro alla Scala di Milano. Eccellenza made in Italy della danza classica, ha solcato palchi importanti come Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. Il ritiro dalla danza però non è un addio. Dal 2016 Bolle si è affacciato al mondo televisivo con i programmi di Rai 1 'La ...

