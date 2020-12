No agli assembramenti e canti liturgici: ecco cosa prevedrà il "Regolalemento" dell'Ue (Di lunedì 30 novembre 2020) Niente spostamenti, assembramenti e canti in chiesa: queste sono alcune linee guida prevista dall'Ue per Natale e Capodanno. Coronavirus, Ue pensa a linee guida per Natale e Capodanno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Niente spostamenti,in chiesa: queste sono alcune linee guida prevista dall'Ue per Natale e Capodanno. Coronavirus, Ue pensa a linee guida per Natale e Capodanno su Notizie.it.

nzingaretti : In occasione delle festività natalizie attenzione agli assembramenti, alle file, ai luoghi frequentati di massa. Do… - LaStampa : Il viceministro della Salute: “Gli assembramenti? Serve più responsabilità. Il vaccino non sarà obbligatorio per ne… - SchiavRoberto : INVENTANO IL COVID.LO COSPARGONO. POPOLO AMMITOLITO.AGLI ARRESTI DOMICILIARI.IMBAVAGLIATO ..NO… - fapi1976 : @nmirotti @babetta123 Perfetto, tutti a casa allora... non vedo come anticipare l'orario possa risolvere il problem… - RussoMu : RT @LaStampa: Il viceministro della Salute: “Gli assembramenti? Serve più responsabilità. Il vaccino non sarà obbligatorio per nessuno. Fin… -