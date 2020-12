Nightmare e Poltergeist | tutto quello che c' è da sapere sui due nuovi cult della collana Warner Horror Maniacs

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lasi è arricchita di due caposaldi del genere come- Dal profondonotte e: demoniache presenze: eccoche c'è dasui due blu-ray. Per i fan dell'in questi mesi c'è un'iconicache sta riscoprendo vecchi classici efilm in un modo davvero efficace. Si trattaBros.", che vanta speciali grafiche inedite ispirate ai grandi classici del cinema dell'orrore e che ultimamente si è arricchita di altri. Grazie aabbiamo potuto ammirare due di ...