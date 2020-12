Nigeria, cosa dice dell’Africa l’attacco spietato di Boko Haram (Di lunedì 30 novembre 2020) Il coordinatore delle attività dell’Onu in Nigeria ha aggiornato la stima delle vittime di un attacco di Boko Haram: sono 110 le persone uccise dai jihadisti Nigeriani, molte di loro sono state catturate e sgozzate. L’esecuzione di massa è avvenuta in una zona agricola nei pressi della città di Maiduguri, nel nordest della Nigeria, area che il gruppo intende controllare come un califfato islamico. Le persone uccise erano lavoratori agricoli, arrivati nella zona da Sokoto, oltre mille chilometri più a ovest: erano lì per lavorare nei campi di riso. Boko Haram ha lanciato contro queste persone una campagna di persecuzione violenta: un mese fa, altri venti agricoltori erano stati uccisi. L’accusa è di voler colonizzare – secondo un piano con cui il governo vorrebbe ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) Il coordinatore delle attività dell’Onu inha aggiornato la stima delle vittime di un attacco di: sono 110 le persone uccise dai jihadistini, molte di loro sono state catturate e sgozzate. L’esecuzione di massa è avvenuta in una zona agricola nei pressi della città di Maiduguri, nel nordest della, area che il gruppo intende controllare come un califfato islamico. Le persone uccise erano lavoratori agricoli, arrivati nella zona da Sokoto, oltre mille chilometri più a ovest: erano lì per lavorare nei campi di riso.ha lanciato contro queste persone una campagna di persecuzione violenta: un mese fa, altri venti agricoltori erano stati uccisi. L’accusa è di voler colonizzare – secondo un piano con cui il governo vorrebbe ...

