NFL 2020-2021 (12a settimana): Mahomes ferma Brady, vincono Saints, Packers, Titans, Bills, Browns e 49ers (Di lunedì 30 novembre 2020) La dodicesima settimana della NFL, che si era aperta giovedì con i match del Thanksgiving Day, ci ha riservato una domenica con molte sfide decise letteralmente all’ultimo secondo. Nella AFC, dopo l’ennesimo rinvio della super-sfida tra Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, si segnala la vittoria importantissima dei Tennessee Titans in casa degli Indianapolis Colts, mentre i Kansas City Chiefs vincono in casa dei Tampa Bay Buccaneers con l’ennesimo show della premiata ditta Patrick Mahomes-Tyreek Hill. Nella NFC i New Orleans Saints approfittano dei guai dei Denver Broncos (senza nemmeno un quarterback a disposizione) e proseguono nel loro cammino, mentre i Green Bay Packers rispondono, sconfiggendo i Chicago Bears al Lambeau Field. Infine, cadono a domicilio i Los Angeles Rams, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) La dodicesimadella NFL, che si era aperta giovedì con i match del Thanksgiving Day, ci ha riservato una domenica con molte sfide decise letteralmente all’ultimo secondo. Nella AFC, dopo l’ennesimo rinvio della super-sfida tra Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, si segnala la vittoria importantissima dei Tennesseein casa degli Indianapolis Colts, mentre i Kansas City Chiefsin casa dei Tampa Bay Buccaneers con l’ennesimo show della premiata ditta Patrick-Tyreek Hill. Nella NFC i New Orleansapprofittano dei guai dei Denver Broncos (senza nemmeno un quarterback a disposizione) e proseguono nel loro cammino, mentre i Green Bayrispondono, sconfiggendo i Chicago Bears al Lambeau Field. Infine, cadono a domicilio i Los Angeles Rams, ...

