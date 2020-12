Netflix, The Crown nella polemica: il governo inglese chiede chiarimenti (Di lunedì 30 novembre 2020) The Crown è una serie TV targata Netflix che narra la vita della Regina Elisabetta II compresi gli intrighi personali Arrivata alla quarta stagione della serie TV targata Netflix, The Crown sta portando non poche polemiche. La narrazione fin qui è stata troppo minuziosa e troppo vicina alla realtà tanto che, il governo inglese ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Theè una serie TV targatache narra la vita della Regina Elisabetta II compresi gli intrighi personali Arrivata alla quarta stagione della serie TV targata, Thesta portando non poche polemiche. La narrazione fin qui è stata troppo minuziosa e troppo vicina alla realtà tanto che, ilha L'articolo proviene da Inews.it.

hugmederek : RT @sixofmorning: MOTIVI PER CUI NETFLIX DEVE AGGIUNGERE THE VAMPIRE DIARIES E THE ORIGINALS AL CATOLOGO SECONDA ED ULTIMA PARTE: #NetflixT… - Daniela16635295 : RT @gioxskairipa: @NetflixIT muoviti a mettere the vampire diaries e the originals nel catalogo perché loro meritano di stare su netflix so… - scvslb : Allora @NetflixIT chiariamo una cosa, io NECESSITO di The Vampire Diaries e The Originals su Netflix se no la mia v… - _inrikisarms : RT @sixofmorning: MOTIVI PER CUI NETFLIX DEVE AGGIUNGERE THE VAMPIRE DIARIES E THE ORIGINALS AL CATOLOGO SECONDA ED ULTIMA PARTE: #NetflixT… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news The Crown, il segretario Dowden chiede a Netflix di specificare che finzione #ultimora #today… -