Natale, le raccomandazioni dell’UE: “Evitare assembramenti alle messe” (Di martedì 1 dicembre 2020) . C’è apprensione in Europa per le funzioni religiose della Vigilia e del 25 dicembre Anche l’Unione Europea ha deciso di emanare delle linee guida per regolamentare il periodo natalizio. A creare apprensione è soprattutto la possibilità di assembramento durante le funzioni religiose, in particolare per la Vigilia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) . C’è apprensione in Europa per le funzioni religiose della Vigilia e del 25 dicembre Anche l’Unione Europea ha deciso di emanare delle linee guida per regolamentare il periodo natalizio. A creare apprensione è soprattutto la possibilità di assembramento durante le funzioni religiose, in particolare per la Vigilia L'articolo proviene da Inews.it.

Piero_Strada : RT @CaressaGiovanni: #Natale Raccomandazioni: Due ore prima e #mascherina Giannelli - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: #Natale Raccomandazioni: Due ore prima e #mascherina Giannelli - MagaMagaoz : RT @Cartabellotta: #assembramenti: le raccomandazioni non bastano, servono decisioni e regole. #COVID19 #shopping #Natale - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #assembramenti: le raccomandazioni non bastano, servono decisioni e regole. #COVID19 #shopping #Natale - AleGnocchi : RT @Cartabellotta: #assembramenti: le raccomandazioni non bastano, servono decisioni e regole. #COVID19 #shopping #Natale -