Natale in pandemia: la proposta di ‘zona bianca’ per avere maggior libertà (Di lunedì 30 novembre 2020) Natale in pandemia: in cosa consiste la proposta di ‘zona bianca’ per poter avere una maggior libertà durante il periodo natalizio Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha richiesto al governo di “consentire un Natale un po’ più libero, visto che è un pezzo importante dell’economia del Paese”. Sebbene quest’ipotesi potrebbe essere presa in considerazioni per le regioni con un RT basso, sarebbe inattuabile in quelle che si trovano ancora in zona rossa. L’idea sarebbe quindi quella di apportare una modifica al nuovo DPCM del premier Giuseppe Conte. Secondo quanto suggerito da Toti, si potrebbero introdurre delle ‘zone bianche‘ in base al rischio ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 novembre 2020)in: in cosa consiste ladiper poterunadurante il periodo natalizio Ad avanzare laè stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha richiesto al governo di “consentire unun po’ più libero, visto che è un pezzo importante dell’economia del Paese”. Sebbene quest’ipotesi potrebbe essere presa in considerazioni per le regioni con un RT basso, sarebbe inattuabile in quelle che si trovano ancora in zona rossa. L’idea sarebbe quindi quella di apportare una modifica al nuovo DPCM del premier Giuseppe Conte. Secondo quanto suggerito da Toti, si potrebbero introdurre delle ‘zone bianche‘ in base al rischio ...

MassimGiannini : La politica è infantile perché legifera sul cenone di Natale, ma anche perché in piena #pandemia litiga su… - pietroraffa : E anche per il 'decreto Natale' circolano bozze a volontà. Nella gestione della pandemia, la fuga (voluta) di not… - Euro_comunica : Dovrebbe arrivare entro il 4 dicembre il nuovo #Dpcm con le disposizioni anti-Covid per le festività #COVID19italia… - wallstreetita : Dal primo lockdown di marzo ad oggi, il 67% degli italiani ha risparmiato a causa delle restrizioni imposte dalla p… - Corriere : I maglioni di Natale 2020: da quello di Lidl (solo on line) alla versione anti pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Natale pandemia Natale in tempo di pandemia Il Vescovado Costa di Amalfi I nonni e i regali/ Quei riti di Natale restano un diritto per tutti i bambini

Il governo inglese ha deciso: Babbo Natale può non portare la mascherina ma i bimbi dovranno stare a distanza di sicurezza da lui e non potranno sedersi quest’anno sulle ...

Consumi giù ma a dicembre cresce voglia di ripartire

La crisi economica legata alla pandemia si riflette sui consumi delle famiglie, che a dicembre vedono un calo del 12% rispetto allo scorso anno e una riduzione della quota di coloro che faranno i rega ...

Il governo inglese ha deciso: Babbo Natale può non portare la mascherina ma i bimbi dovranno stare a distanza di sicurezza da lui e non potranno sedersi quest’anno sulle ...La crisi economica legata alla pandemia si riflette sui consumi delle famiglie, che a dicembre vedono un calo del 12% rispetto allo scorso anno e una riduzione della quota di coloro che faranno i rega ...