Natale, il Governo pensa al sostegno degli italiani: scadenze fiscali rinviate di 10 giorni (Di lunedì 30 novembre 2020) Con il Decreto Ristori quater, il premier Giuseppe Conte intende aiutare i settori in crisi. Parallelamente, arrivano interventi su tasse, debiti e ganasce fiscali. E’ stato approvato in queste ore dal Consiglio dei Ministri il Decreto Ristori quater. Con questo provvedimento – del valore di otto miliardi di euro – il Governo si propone di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 novembre 2020) Con il Decreto Ristori quater, il premier Giuseppe Conte intende aiutare i settori in crisi. Parallelamente, arrivano interventi su tasse, debiti e ganasce. E’ stato approvato in queste ore dal Consiglio dei Ministri il Decreto Ristori quater. Con questo provvedimento – del valore di otto miliardi di euro – ilsi propone di L'articolo proviene da Leggilo.org.

AnnalisaChirico : Tenere chiusi gli impianti sciistici a Natale è una grave responsabilità che il governo si assume: per albergatori… - NicolaPorro : ?? A #Natale a casa ci vada il governo, i ritardi sul #Recoveryfund, il flop del ?????????????? ????????????????, il giallo degli 0… - ladyonorato : In UK la Suprema Corte giudica TOTALITARIO il controllo del governo sul Natale in nome del Covid ... almeno c’è anc… - MaMaurizi9 : RT @DavelloStefano: #Vespa: “Come posso mettere in pericolo la salute pubblica se esco dalla Messa di Natale alle 24 invece che alle 22 ?”… - SomaroSalvini : @matteosalvinimi @BrunoVespa Io da ristoratore era una vita che a Natale nn ero a casa e grazie a questo governo fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Governo HTTP/1.1 Server Too Busy