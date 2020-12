Natale e Covid, "stop a spostamenti per 10 milioni di italiani" (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Lo stop di Natale agli spostamenti da tutte le regioni colpisce oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle Tra le destinazioni turistiche a pagare il prezzo più alto – continua la Coldiretti - è la montagna con 3,8 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza sulla neve nelle feste di fine anno. Si tratta di uno stop destinato ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma – precisa la Coldiretti - sull'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi alle malghe con la produzione dei pregiati formaggi. Proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Lodiaglida tutte le regioni colpisce oltre 10diche lo scorso anno sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle Tra le destinazioni turistiche a pagare il prezzo più alto – continua la Coldiretti - è la montagna con 3,8diche lo scorso anno sono andati in vacanza sulla neve nelle feste di fine anno. Si tratta di unodestinato ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma – precisa la Coldiretti - sull'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi alle malghe con la produzione dei pregiati formaggi. Proprio ...

