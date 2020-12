Napoli, summit di pregiudicati nell’hotel: blitz della Polizia. C’erano anche minorenni (Di lunedì 30 novembre 2020) Napoli. La scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un albergo di via Pica per una segnalazione di schiamazzi all’interno della struttura. I poliziotti, una volta sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dal piano superiore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020). La scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizioneCentrale Operativa sono intervenuti presso un albergo di via Pica per una segnalazione di schiamazzi all’internostruttura. I poliziotti, una volta sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dal piano superiore L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

