Napoli Roma: Mkhitaryan e Pedro isolati, i giallorossi mai così passivi (Di lunedì 30 novembre 2020) Napoli Roma ha messo a nudo la prestazione involuta dei giallorossi che sostanzialmente non sono mai riusciti a rendersi pericolosi La Roma a Napoli subisce la prima sconfitta (sul campo) del proprio campionato, con un tracollo che in pochi si sarebbero aspettati. Fonseca si è detto molto deluso della passività dimostrata dalla propria squadra: "In difesa abbiamo avuto grande difficoltà soprattutto a destra, senza essere aggressivi, mentre in fase di possesso siamo stati sterili". In effetti, fin dal primo minuto è emerso l'atteggiamento oltremodo rinunciatario dei giallorossi. Contro il 4-3-3 partenopeo, gli ospiti si sono difesi con un 5-4-1 molto attendista e corto (nelle intenzioni), che voleva negare ricezioni tra le linee agli avversari.

