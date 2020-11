Napoli-Roma 4-0 | pagelle Il vento magico di Diego ha spirato e ispirato per 90 minuti sul San Paolo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) MERET. Finalmente una partita senza pensieri per il nostro pipelet prediletto, Ilaria cara. Lo spirito dialeggia anche su Meret e lo protegge da rischi e pericoli – 6 Nessuno insidia davvero la sua porta ma quando serve lui c’è. Sicuro nel liberarsi della palla quando serve – 6 DI LORENZO. Nella prima mezzora non esce quasi mai. Ma ogni volta che i giallorossi stringono su di lui, riesce sempre a cavarsela, in un modo o nell’altro. Indi, la partita si mette a senso unico per il Napule e Di Lorenzo si distende in avanti. Il terzo gol origina da lui – 6,5 Una partita positiva. Concede pochissimo a Spinazzola, che poteva rivelarsi una spina nel fianco – 6,5 MANOLAS. Con Kappa due e il teutonicoforma il triangolo equilatero da cui parte l’azione del Napule. E in difesa nessuno è capace di superarlo – 6,5 Batte in scioltezza l’opaco Dzeko – ...