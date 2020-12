Napoli, problemi sul rinnovo di Maksimovic: necessario abbassare le pretese (Di lunedì 30 novembre 2020) Le belle prestazioni del Napoli rilanciano le ambizioni di testa del gruppo di Gattuso che al momento vive un periodo di grande coesione. Chi precede in classifica non è troppo lontano e la grande ondata di commozione per la dipartita dell’idolo assoluto del San Paolo spingono i giocatori a remare tutti dalla stessa parte. Eppure L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Le belle prestazioni delrilanciano le ambizioni di testa del gruppo di Gattuso che al momento vive un periodo di grande coesione. Chi precede in classifica non è troppo lontano e la grande ondata di commozione per la dipartita dell’idolo assoluto del San Paolo spingono i giocatori a remare tutti dalla stessa parte. Eppure L'articolo

tancredipalmeri : Nota a margine: a volte non funzionava la mia carta di credito nei giorni scorsi a Napoli, non avevo liquidi e nien… - Juliano34gmail1 : Quando un giornale si chiama il mattino di napoli e poi e peggio di libero mai una notizia positiva si scrive sappi… - Nina70747367 : @ilfoglio_it Eppure i settentrionali l'hanno fischiato, per punizione perchè aveva portato il Napoli alla vittoria… - Daniporcelotti : Se da romanista inizi ad avercela con Totti vuol dire che hai seri problemi. Totti è stato il capitano di tutti, tr… - anna_ex_belva : RT @ZitelleArturo: Chiedo a tutti, chi è di Benevento o dintorni? Un mio amico è scappato dalla #Libia ed è approdato a Napoli, da lì trasf… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli problemi Problemi economici, annuncia il suicidio sui social: salvata dalla polizia a Napoli Il Mattino Ferlaino: "Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio"

Replica shock di Corrado Ferlaino ad Antonio Cabrini che, a proposito dei problemi personali e della scomparsa prematura di Diego Maradona, si era lasciato sfuggire la frase "se fosse venuto alla Juve ...

Maradona, replica shock di Ferlaino a Cabrini: "Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio"

All'ex presidente azzurro non è piaciuta l'uscita dell'ex terzino bianconero: "Dice sciocchezze. Dimentica il gesto di quel difensore.

Replica shock di Corrado Ferlaino ad Antonio Cabrini che, a proposito dei problemi personali e della scomparsa prematura di Diego Maradona, si era lasciato sfuggire la frase "se fosse venuto alla Juve ...All'ex presidente azzurro non è piaciuta l'uscita dell'ex terzino bianconero: "Dice sciocchezze. Dimentica il gesto di quel difensore.