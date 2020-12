Napoli, de Magistris: Il San Paolo? Si chiamerà stadio Diego Armando Maradona già dalla prossima partita (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà stadio Diego Armando Maradona. La procedurà sara più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. “Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si dovrà realizzare una targa formale”, ha spiegato ai microfoni di Radio Marte. “In questo periodo non ci può essere una partecipazione popolare. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà. La procedurà sara più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere chein casa delsi possa ufficializzare il nome”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi De. “Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si dovrà realizzare una targa formale”, ha spiegato ai microfoni di Radio Marte. “In questo periodo non ci può essere una partecipazione popolare. ...

