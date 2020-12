MPS cavalca il rally su speculazioni M&A

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Grande inizio di giornata e di settimana per Banca MPS, che scambia in rialzo del 6,91% in Borsa. La speculazione sul titolo è stata alimentata dalle indiscrezioni di stampa che parlano della possibile uscita di Mustier da Unicredit, per favorire possibili nozze con la baca senese. Il tema aggregazioni resta centrale in un settore europeo in fase di consolidamento e con gli equilibri italiani che sono stati alterati dall’unione Intesa-UBI. La tendenza ad una settimana dell’istituto di Rocca Salimbeni è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.