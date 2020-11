Monica Giandotti: «Quando ho imparato ad accettarmi» (Di lunedì 30 novembre 2020) Da quando è alla guida di Uno Mattina, Monica Giandotti va a dormire tutte le sere alle nove e punta la sveglia alle quattro e mezza, alle cinque se è fortunata. «Vado a dormire con mio figlio Giulio, che fa 3 anni il 27 dicembre» racconta Monica al telefono dalla sua casa di Roma poco prima di andare a prendere il bambino dalla scuola materna. Al di là della sveglia presto – «Da quando è nato il bambino non è che abbia dormito più di tanto» -, la giornalista, forte di un’esperienza a Raitre dapprima come mezzobusto al telegiornale e poi come padrona di casa di Agorà Estate, entra a Raiuno in punta di piedi, soddisfatta di essere alla guida di un programma storico che le ha permesso, dopo tanti anni in solitaria, di cimentarsi nella conduzione a due insieme al collega Marco Frittella, che Giandotti definisce una persona «assai frequentabile» con la quale si diverte molto. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Da quando è alla guida di Uno Mattina, Monica Giandotti va a dormire tutte le sere alle nove e punta la sveglia alle quattro e mezza, alle cinque se è fortunata. «Vado a dormire con mio figlio Giulio, che fa 3 anni il 27 dicembre» racconta Monica al telefono dalla sua casa di Roma poco prima di andare a prendere il bambino dalla scuola materna. Al di là della sveglia presto – «Da quando è nato il bambino non è che abbia dormito più di tanto» -, la giornalista, forte di un’esperienza a Raitre dapprima come mezzobusto al telegiornale e poi come padrona di casa di Agorà Estate, entra a Raiuno in punta di piedi, soddisfatta di essere alla guida di un programma storico che le ha permesso, dopo tanti anni in solitaria, di cimentarsi nella conduzione a due insieme al collega Marco Frittella, che Giandotti definisce una persona «assai frequentabile» con la quale si diverte molto.

Dopo aver lavorato a lungo per Raitre al telegiornale e ad «Agorà Estate», Monica Giandotti è al timone di «Uno Mattina» insieme a Marco Frittella: dalla passione per il giornalismo alla maternità, ec ...

Domenica 29 novembre con Uno mattina in famiglia e grandi ospiti. Domani mattina Monica Setta e Tiberio Timperi faranno il punto sull'attualità ...

Dopo aver lavorato a lungo per Raitre al telegiornale e ad «Agorà Estate», Monica Giandotti è al timone di «Uno Mattina» insieme a Marco Frittella: dalla passione per il giornalismo alla maternità, ec ...Domenica 29 novembre con Uno mattina in famiglia e grandi ospiti. Domani mattina Monica Setta e Tiberio Timperi faranno il punto sull'attualità ...